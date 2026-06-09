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Turista sobrevive siete días a la deriva en el mar tras caer de un acantilado y alimentarse de cangrejos crudos en China

El hombre pasó casi una semana en aguas abiertas sin provisiones. Enfrentó deshidratación, quemaduras solares y alucinaciones

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un accidente durante una caminata terminó en una lucha extrema por sobrevivir en el mar frente a la costa de China.
Un accidente durante una caminata terminó en una lucha extrema por sobrevivir en el mar frente a la costa de China. (China Focus/Facebook)







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