Trump vuelve a rechazar cese del fuego inmediato en Ucrania durante reunión con Zelenski

Líderes europeos se unieron al presidente ucraniano en conversaciones con Trump, en busca de una salida para detener la ofensiva rusa. Se autodenominan la “coalición de los dispuestos”

Por AFP
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participan en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. (MANDEL NGAN/AFP)







