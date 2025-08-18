Trump vuelve a rechazar cese del fuego inmediato en Ucrania durante reunión con Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participan en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió la semana pasada.

“No creo que se necesite un alto el fuego”, dijo Trump, sentado junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

“Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de la reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca.

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval Zelenski, vestido completamente de negro, poco después de ser recibido por Trump en la Casa Blanca.

Líderes europeos se unieron al presidente ucraniano en conversaciones con Trump, en busca de una salida para detener la ofensiva rusa.

Los mandatarios que viajaron a Washington para aparecer junto a Zelenski se autodenominan la “coalición de los dispuestos”.

Trump dijo que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En diálogo con periodistas en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump dijo que mientras los países europeos son “la primera línea de defensa porque están allí, son Europa”, Estados Unidos también va a “ayudarles. Estaremos implicados”, aseguró.

