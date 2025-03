Trump valora restringir viajes a Estados Unidos para ciudadanos de 43 países

(ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

El gobierno de Donald Trump está considerando restringirle a ciudadanos de hasta 43 países su ingreso a Estados Unidos como parte de una nueva prohibición más amplia que las impuestas durante su primer mandato en el 2016, informó el viernes por la noche el diario The New York Times.

Según funcionarios familiarizados con el asunto, conforme la publicación de ese medio de prensa, un borrador de recomendaciones elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad sugiere una lista roja de 11 países cuyos ciudadanos tendrían terminantemente prohibida la entrada a Estados Unidos.

Se trata de Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, según informaron los funcionarios.

La lista había sido elaborada por el Departamento de Estado hace varias semanas y que era probable que se produjeran cambios para cuando llegara a la Casa Blanca.

Funcionarios de embajadas y oficinas regionales del Departamento de Estado, así como especialistas en seguridad de otros departamentos y agencias de inteligencia, han estado revisando el borrador; asegura el diario estadounidense.

El borrador de la propuesta también incluía una lista “naranja” de 10 países cuyos viajes estarían restringidos, pero no suspendidos. En esos casos, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turista.

Ciudadanos incluidos en esa lista también estarían sujetos a entrevistas personales obligatorias para obtener una visa. Esta lista incluye a Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán.

Cuando asumió el cargo el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva que exigía al Departamento de Estado identificar los países “cuya información sobre la investigación y selección es tan deficiente que justifica una suspensión parcial o total de la admisión de ciudadanos de esos países”.

Dio al departamento 60 días para finalizar un informe para la Casa Blanca con esa lista, lo que significa que, según The New York Times, debe presentarse la próxima semana.

Eso incluye a otras 22 naciones que entrarían en la lista de restricciones para viajes a Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado ha tomado la iniciativa, y la orden estipula que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, así como la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, colaborarán en la iniciativa al entrar en efecto.

Portavoces de varias agencias consultados por The New York Times declinarion hacer comentarios o no respondieron a una solicitud de estos.

Sin embargo, el Departamento de Estado afirmó previamente que seguía la orden del Sr. Trump y que estaba “comprometido a proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos manteniendo los más altos estándares de seguridad nacional y pública a través de nuestro proceso de visas”, aunque se negó a comentar específicamente sobre deliberaciones internas.