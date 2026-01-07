Trump se burla de presidente francés y de atletas transgénero en discurso con tono electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló del mandatario francés Emmanuel Macron y de la participación de atletas transgénero en deportes femeninos durante un discurso pronunciado la noche del 6 de enero, en el marco del retiro de congresistas republicanos.

La intervención, de aproximadamente 90 minutos, estuvo marcada por un tono informal y confrontativo, en el que Trump instó a su partido a utilizar estos episodios como argumentos de campaña de cara a las elecciones legislativas de medio término de 2026.

En su discurso, Trump relató una supuesta confrontación con Macron sobre los precios de los medicamentos, un tema recurrente en su agenda económica.

Según el presidente estadounidense, le reclamó al mandatario francés que Francia y otros países europeos pagan precios artificialmente bajos por las medicinas, lo que —a su juicio— obliga a Estados Unidos a subsidiar esos costos.

Trump afirmó que amenazó con imponer un arancel del 25% a todos los productos franceses, incluidos vinos y champanes, si París no accedía a elevar los precios de los medicamentos.

Durante el relato, el presidente imitó a Macron , sugiriendo que inicialmente se resistió pero que finalmente habría cedido ante la presión comercial.

El presidente presentó este episodio como un ejemplo de sus “logros” en política exterior y animó a los legisladores republicanos a utilizarlo como “munición” política en la campaña electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso ante congresistas republicanos la noche del 6 de enero, en el que abordó temas comerciales y culturales con tono electoral. Fotografía: (Toma de video YouTube del canal de la Casa Blanca/Cortesía)

Ataques a atletas transgénero

Trump también dedicó otra parte de su discurso a criticar la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, un tema que describió como altamente favorable para su partido.

Durante su intervención, realizó una imitación burlesca de una supuesta atleta transgénero en una competencia de levantamiento de pesas, acompañando la escena con comentarios humorísticos.

En ese contexto, afirmó: “Mi esposa odia cuando hago esto”, y añadió que la primera dama, Melania Trump , considera ese tipo de actuaciones “poco presidenciales”.

El mandatario también se refirió de forma crítica a la boxeadora olímpica argelina Imane Khelif, aludiendo a una pelea de los Juegos Olímpicos de París 2024 y describiéndola como un ejemplo de lo que considera competencia desleal, aunque la mencionó erróneamente como una persona que “hizo la transición”.

El político recordó que su administración ha impulsado una orden ejecutiva que prohíbe la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos y reiteró su amenaza de retirar fondos federales a las escuelas que no acaten esa política.

Trump resumió su postura señalando que permitir que “hombres compitan en deportes de mujeres” es “ridículo” y “denigrante para las mujeres”, una afirmación que ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles y defensores de la comunidad LGBTQ+ en ocasiones anteriores.