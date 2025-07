Trump retoma el caso Epstein: dice que despidió al financiero por llevarse a empleada clave del escándalo

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que se molestó con el financiero Jeffrey Epstein porque el delincuente sexual contrató a personal del spa de su club, incluida la mujer que acusó al príncipe Andrés de abusos.

Hasta ahora, la Casa Blanca afirmó que hace dos décadas Trump echó de su club de Mar-a-Lago a Epstein, el rico financiero encontrado muerto en la cárcel mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores, “por ser asqueroso”.

Según la prensa estadounidense, se distanciaron debido a un acuerdo inmobiliario en Florida.

“Contrató a personas que trabajaban para mí”, dijo Trump en el avión Air Force One que lo trae de regreso a casa desde Escocia.

“Cuando me enteré le dije: ‘Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente’. Y luego, no mucho después de eso, lo volvió a hacer. Y dije: ‘Fuera de aquí’”, añadió Trump.

Confirmó que una de las empleadas del spa de Mar-a-Lago que se llevó su otrora amigo era Virginia Giuffre, quien presentó una demanda civil contra el amigo de Epstein, el príncipe Andrés, acusándolo de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años.

Giuffre, quien acusó a Epstein de usarla como esclava sexual, se suicidó en Australia en abril.

“Creo que ella trabajaba en el spa”, dijo Trump. “Creo que esa era una de las personas. La robó”.

La cómplice del financiero se ofreció a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes, pero solo si se le concede inmunidad penal. (JOHANNES EISELE/AFP)

Antes de regresar al poder en enero, Trump prometió publicar más información sobre Epstein, a quien parte de la derecha conservadora acusa de traficar con jóvenes para la élite.

Pero la policía federal (FBI) y el Departamento de Justicia anunciaron a principios de julio que no han descubierto nuevos elementos que justifiquen la divulgación de información adicional sobre Epstein.

Esto enfureció a parte de las bases republicanas. Para calmar los ánimos, el Departamento de Justicia ha solicitado la publicación de las transcripciones del gran jurado de la investigación sobre Epstein.

Y la semana pasada, el fiscal general adjunto Todd Blanche, que fue abogado personal de Trump, se reunió con Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser condenada en 2021 por reclutar a menores para Epstein.

La cómplice del financiero se ofreció a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes, pero solo si se le concede inmunidad penal.

“Si Maxwell recibiera clemencia, estaría dispuesta, y ansiosa, por testificar abierta y honestamente, en público”, dijeron los letrados. Sin clemencia solo testificaría si se le concede inmunidad.

“Maxwell no puede arriesgarse a una mayor exposición penal en un entorno políticamente cargado sin inmunidad formal”, dijeron sus abogados. También quieren las preguntas por adelantado.

Finalmente, sus abogados estiman que solo podría testificar después de que la Corte Suprema decida si acepta o no el recurso de Maxwell para anular su condena.