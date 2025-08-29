Trump retira la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris: ¿qué significa esto?

Líderes políticos, como Gavin Newsom y Karen Bass, critican la decisión de Trump y advierten sobre riesgos a la seguridad de la exvicepresidenta. AFP.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el retiro de la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta del país Kamala Harris, según confirmó su portavoz a los medios estadounidenses.

Desde su retorno al poder, Trump ha retirado a antiguos altos cargos de la Administración Biden la protección que generalmente suele otorgar el Servicio Secreto para recortar gastos.

“La vicepresidenta quiere agradecer al Servicio Secreto de Estados Unidos su profesionalidad, dedicación y el compromiso inquebrantable con la seguridad”, escribió la portavoz y asesora principal de Harris, Kirsten Allen, en un comunicado repartido a los medios.

Cabe recordar que Harris fue la contendiente de Trump en las elecciones de noviembre del 2024, que acabaron con la victoria del mandatario.

Fuentes próximas a la exvicepresidenta manifestaron a la cadena CNN su disconformidad con una decisión que ocurre justo cuando Harris se embarca en una gira nacional para presentar su libro ’107 días’, donde relata su vertiginosa campaña presidencial después de que su superior, Joe Biden, anunciara en junio su retirada de la carrera por la reelección.

¿Qué pasará sin la protección del Servicio Secreto?

Sin el Servicio Secreto, el equipo de Harris se queda sin recibir información especializada sobre alertas de posibles amenazas contra la exvicepresidenta, recuerdan estas fuentes.

Su casa, en el centro de Los Ángeles, también dejará de estar protegida por agentes federales.

La exvicepresidenta Kamala Harris pierde vigilancia federal mientras inicia su gira promocional, tras la decisión de Donald Trump. AFP (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Quien sí se quejó abiertamente fue el gobernador de California y acérrimo rival del presidente Trump, Gavin Newsom.

Criticó a través de un portavoz “los impulsos erráticos y vengativos” del mandatario estadounidense contra responsables públicos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también protestó “otro acto de venganza tras una larga lista de represalias políticas que ahora ponen en peligro la seguridad de la (ex)vicepresidenta”, lamentó en un comunicado recogido por la cadena CNN.