Trump recula y dice apoyar votación para divulgar archivos de Epstein

Presidente de Estados Unidos pidió a los republicanos de la Cámara votar a favor de la publicación de los archivos; alegó que no tienen nada que ocultar

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su plataforma Truth Social y calificó la controversia sobre los archivos de Epstein como un “engaño demócrata”. Foto: (SAUL LOEB/AFP)







AFP

AFP



