Trump recula y dice apoyar votación para divulgar archivos de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su plataforma Truth Social y calificó la controversia sobre los archivos de Epstein como un “engaño demócrata”. Foto:

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo este domingo que apoya los esfuerzos de los congresistas estadounidenses para publicar más archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que anteriormente se había opuesto a la medida.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump en su plataforma Truth Social y calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un “engaño demócrata”.

Algunos críticos han acusado a Trump de intentar ocultar detalles sobre sus propios presuntos actos indebidos —lo que el presidente niega— al buscar bloquear la votación, lo que ha dividido al partido republicano.