Trump publica imagen diciendo que estrecho de Ormuz es ‘territorio de Estados Unidos’

Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense” este martes. Lo hizo mediante una publicación en su red social, Truth Social, en la que compartió un mapa del estrecho que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán.

La imagen marca con un círculo la ubicación del estrecho y la identifica con el texto “NUEVO Territorio de Estados Unidos”, acompañado por una franja en azul, rojo y blanco con estrellas. Ya el viernes el mandatario había afirmado que lo declararía territorio de EE. UU. en ausencia de un acuerdo con Irán.

Asimismo, Trump afirmó que “no hay conversaciones en curso con Irán ni tampoco están previstas”, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

“No hay diálogo ni conversaciones en proceso, ni tampoco están previstas, con la república islámica de Irán. El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas”, escribió.

El lunes venció el plazo de 60 días que Irán y Estados Unidos habían fijado inicialmente para llegar a un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero cuando EE.UU. e Israel bombardearon Irán.

De acuerdo con la agencia AFP, esta declaración generó confusión, luego de que el emisario estadounidense Jared Kushner refiriese el lunes conversaciones “muy positivas”, en una entrevista con Fox News.

Pese a considerar que no había “mucha confianza” entre Estados Unidos e Irán tras “todos estos años de ausencia de relaciones y de diálogo”, Kushner aseguró que “las dos partes están muy seriamente implicadas”.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo este martes que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para los hidrocarburos bloqueda por Irán, “no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo” entre las partes.

El negociador citó como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.