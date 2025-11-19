El Mundo

Trump promete intervenir para poner fin a la guerra civil en Sudán y denuncia ‘atrocidades tremendas’

Donald Trump condena las “atrocidades” en la guerra civil de Sudán y afirma que trabajará con Arabia Saudita, EAU y Egipto para buscar una salida al conflicto.

EscucharEscuchar
Por AFP
US President Donald Trump points as he boards Air Force One at RAF Lossiemouth, north-east Scotland on July 29, 2025 at the end of his trip to Scotland. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
“Están ocurriendo atrocidades tremendas en Sudán. Se ha convertido en el lugar más violento de la Tierra y, asimismo, en la mayor crisis humanitaria”. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpSudánGuerra civil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.