El Mundo

Trump presiona a propietarios en Texas: acepten el muro fronterizo con México o perderán sus viviendas

Decenas de residentes en Laredo, Texas, recibieron avisos del gobierno de Donald Trump para permitir la construcción de un muro fronterizo en sus terrenos o enfrentar procesos de expropiación.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista aérea muestra una patrulla de la Patrulla Fronteriza estacionada junto al río Grande, en el parque Father M. McNaboe, en Laredo, Texas, donde el gobierno de Donald Trump prevé construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.
Vista aérea muestra una patrulla de la Patrulla Fronteriza estacionada junto al río Grande, en el parque Father M. McNaboe, en Laredo, Texas, donde el gobierno de Donald Trump prevé construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. (MOISES AVILA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpMéxicoMuroEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.