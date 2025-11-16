Trump pide a NBC despedir a Seth Meyers por burlas sobre sus vínculos con Epstein

Donald Trump exigió el despido de Seth Meyers de NBC por bromear sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, llamándolo ‘sin talento’ en Truth Social.

Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la cadena NBC el despido inmediato del presentador y comediante Seth Meyers por dedicar uno de sus recientes programas a bromear sobre los presuntos vínculos entre Trump y el fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de morir en prisión federal, de tráfico de menores.

“Meyers sufre de un caso incurable de Síndrome de trastorno de Trump”, criticó Trump después de que el presentador le reprochara en su espacio del viernes, con tono jocoso, haber eludido responder preguntas de la prensa tras la divulgación de nuevos correos electrónicos que lo relacionaban con una de las víctimas del empresario.

“Dejando a un lado todo lo demás, Meyers no tiene talento y la NBC debería despedirlo inmediatamente”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, en un nuevo ataque contra una figura cómica de la televisión.

En septiembre, la cadena ABC suspendió temporalmente la transmisión del programa del humorista Jimmy Kimmel tras presiones del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, en represalia por bromas de Kimmel sobre el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk.

LEA MÁS: Trump pide investigación federal sobre presuntos vínculos entre Epstein y figuras demócratas