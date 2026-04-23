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Trump ordena reclasificar el cannabis para facilitar tratamientos médicos

Antes de esta modificación, compartía clasificación de estupefaciente “sin uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso”.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de abril de 2026. La orden ejecutiva tiene como objetivo impulsar la investigación médica federal estadounidense y los ensayos clínicos de ciertas drogas psicodélicas.
El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva. (JIM WATSON/AFP)







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