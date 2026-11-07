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Trump llama a Venezuela un ‘territorio’ y dice que Estados Unidos ha sacado ‘miles de millones de dólares’ del país

Donald Trump dice que se puede llamar “territorio” a Venezuela y habla sobre posibles salidas de su gabinete

Donald Trump ofrece su primera entrevista extensa post-derrota electoral en CBS News.
Donald Trump ofrece su primera entrevista extensa post-derrota electoral en CBS News. Captura
Fernando Chaves Espinach