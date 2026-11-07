Trump llama a Venezuela un ‘territorio’ y dice que Estados Unidos ha sacado ‘miles de millones de dólares’ del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Venezuela como un “territorio” en una entrevista en CBS este viernes. Esta semana, el mandatario se había referido a la operación militar de enero en el país sudamericano como “nuestra conquista de Venezuela”.

En una entrevista con el periodista Ross Douthat, de CBS, el presidente estadounidense afirmó que Washington podría considerar a Venezuela un territorio y defendió la actuación de Pete Hegseth tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En un fragmento de la conversación, difundido este viernes 6 de noviembre, Douthat preguntó a Trump si mantenía su confianza en Hegseth, cuyo cargo quedó bajo escrutinio después de las derrotas republicanas en las elecciones legislativas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (DANIEL DE CARTERET/AFP)

El mandatario respondió que sí y defendió la gestión del secretario al atribuirle participación en las operaciones militares de su Administración. “Hemos ganado dos guerras. Hemos ganado Venezuela y ya hemos sacado miles y miles y miles de millones de dólares. Y seguiremos sacando muchos miles de millones más. Puede llamarlo un territorio, puede llamarlo como quiera”, declaró.

Trump también aseguró que la operación en Venezuela se resolvió en menos de una hora y que no hubo muertos. Cuando Douthat le preguntó si atribuía ese resultado a Hegseth, el presidente respondió: “No, pero él fue parte de eso”.

La conversación se produjo en medio de las dudas sobre la continuidad del secretario de Defensa, después de que Trump reconociera que contempla cambios en su gabinete, aunque evitó identificar a los posibles funcionarios que podrían salir.

La entrevista completa con Ross Douthat se transmitirá este domingo 8 de noviembre en 60 Minutes, a las 7 p. m. (hora del este estadounidense), por CBS y Paramount+.

Trump calls Venezuela a "territory" - that's a new one.



"We've won Venezuela and taken out billions and billions and billions of dollars already...you could call it a territory, you could call it whatever you want." pic.twitter.com/sjxxkUYiGw — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) November 7, 2026

La cadena anunció que publicará también una versión extendida en YouTube. Es la primera entrevista televisiva extensa de Trump después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato.

Este 2 de noviembre, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la operación militar para capturar a Nicolás Maduro como “nuestra conquista de Venezuela”. También defendió los “cientos de billones” en petróleo que recibe Estados Unidos.

El 3 de enero de estre año, Maduro fue capturado tras una breve operación militar estadounidense que ingresó en el país sudamericano, extrajo al líder y a su esposa, y los llevó a Estados Unidos para ser procesados por presunto narcotráfico.

Posteriormente, el gobierno estadounidense, vía Marco Rubio, ha instalado una relación de colaboración constante con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.