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Trump se refiere a ‘conquista’ de Venezuela y ‘miles de millones’ que EE. UU. recibe cada día en petróleo

Donald Trump justificó el pacto petrolero con Venezuela y calificó de conquista la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump dio sus declaraciones sobre Venezuela en la inauguración del estanque reflectante en Washington, D. C.
Donald Trump dio sus declaraciones sobre Venezuela en la inauguración del estanque reflectante en Washington, D. C. BRENDAN SMIALOWSKI
Fernando Chaves Espinach

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la operación militar para capturar a Nicolás Maduro como “nuestra conquista de Venezuela”. También defendió los “cientos de billones” en petróleo que recibe Estados Unidos.

Trump dio sus declaraciones en un extenso discurso de reinauguración del estanque refelctante, un espacio de Washington D. C. que le ha traído problemas por los daños provocados a la piscina.

Trump se refiere a «nuestra conquista de Venezuela».