Trump se refiere a ‘conquista’ de Venezuela y ‘miles de millones’ que EE. UU. recibe cada día en petróleo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la operación militar para capturar a Nicolás Maduro como “nuestra conquista de Venezuela”. También defendió los “cientos de billones” en petróleo que recibe Estados Unidos.
Trump dio sus declaraciones en un extenso discurso de reinauguración del estanque refelctante, un espacio de Washington D. C. que le ha traído problemas por los daños provocados a la piscina.
El 3 de enero de estre año, Maduro fue capturado tras una breve operación militar estadounidense que ingresó en el país sudamericano, extrajo al líder y a su esposa, y los llevó a Estados Unidos para ser procesados por presunto narcotráfico.
Posteriormente, el gobierno estaounidense, vía Marco Rubio, ha instalado una relación de colaboración constante con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Esa cooperación incluyó la firma de un acuerdo para que Estados Unidos reciba gran parte del petróleo venezolano, las reservas comprobadas más grandes del mundo. Dicho trato ha sido cuestionado por la opacidad de sus términos y el involucramiento del empresario investigado Alejandro Betancourt.
Uno de los puntos críticos del acuerdo ha sido el destino de las ganancias por la venta de petróleo, ya de por sí a una fracción del precio de mercado. Se desconoce dónde se deposita dicho dinero, de acuerdo con el New York Times y ProPublica.
“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó María Corina Machado en su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo al cabo de 10 meses en el exilio.