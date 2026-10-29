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María Corina Machado cuestiona transparencia de acuerdo petrolero con Estados Unidos

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela

La líder opositora venezolana y laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el 29 de octubre de 2026.
La líder opositora venezolana y laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el 29 de octubre de 2026. FEDERICO PARRA
AFP

Caracas, Venezuela. La líder opositora María Corina Machado cuestionó este jueves la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total.

“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó en su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo al cabo de 10 meses en el exilio.