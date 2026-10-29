María Corina Machado cuestiona transparencia de acuerdo petrolero con Estados Unidos

Caracas, Venezuela. La líder opositora María Corina Machado cuestionó este jueves la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total.

“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó en su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo al cabo de 10 meses en el exilio.

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