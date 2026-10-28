Juez a cargo del proceso de Nicolás Maduro falleció a los 92 años

El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien presidió en Manhattan casos de alto perfil, entre ellos el proceso penal contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, falleció a los 92 años, informó The New York Times.

La muerte fue confirmada por Ed Friedland, director administrativo del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde Hellerstein ejerció durante casi tres décadas. El presidente Bill Clinton lo nombró juez en 1998.

Por ahora, no está claro cómo afectará su fallecimiento el proceso contra Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El juicio está previsto para comenzar en junio del 2027.

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