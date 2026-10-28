Juez a cargo del proceso de Nicolás Maduro falleció a los 92 años

El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien presidió en Manhattan casos de alto perfil, entre ellos el proceso penal contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, falleció a los 92 años, informó The New York Times.
La muerte fue confirmada por Ed Friedland, director administrativo del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde Hellerstein ejerció durante casi tres décadas. El presidente Bill Clinton lo nombró juez en 1998.
Por ahora, no está claro cómo afectará su fallecimiento el proceso contra Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El juicio está previsto para comenzar en junio del 2027.
¿Quién era Alvin Hellerstein?
El caso de Maduro era supervisado por el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein, jurista de 92 años que ya había sido asignado al caso presentado contra Maduro en 2020 y que tramitó casos de alto perfil a lo largo de sus casi tres décadas en el cargo, incluidos asuntos vinculados a los atentados del 11 de setiembre y al genocidio en Sudán.
Según La Nación de Argentina, el juez ya se ha mostrado escéptico frente a los argumentos de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, en otros casos de alto perfil.
El presidente Bill Clinton nominó a Alvin K. Hellerstein como juez del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo de 1998, para ocupar el puesto que dejó vacante el juez Louis L. Stanton.
El Senado confirmó su nombramiento por unanimidad el 21 de octubre de ese año y Hellerstein asumió el cargo al día siguiente. El 30 de enero del 2011 pasó a la categoría de juez sénior, una condición que le permitió continuar ejerciendo funciones judiciales con una carga de trabajo reducida hasta su muerte.
El juez también tuvo a cargo procesos relacionados con el presidente Trump. Hellerstein rechazó en varias ocasiones los intentos de Donald Trump de trasladar a la jurisdicción federal el proceso penal que enfrentó en Nueva York y que terminó con una condena en un tribunal estatal.
En agosto del 2026, el juez volvió a desestimar una solicitud del presidente para llevar el caso al ámbito federal, donde se analizaría, entre otros aspectos, la aplicación de la inmunidad presidencial.