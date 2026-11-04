¿Despedirá Trump al jefe del Pentágono tras la derrota republicana en las elecciones?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consulta a sus asesores y a otras personas de su entorno sobre la conveniencia de mantener a Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa, después de que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre.

La información fue revelada este miércoles 4 de noviembre por CBS News, que citó a varias fuentes familiarizadas con las conversaciones. Según el medio, Trump ha planteado la pregunta tanto a colaboradores cercanos como durante llamadas telefónicas.

No obstante, las fuentes aclararon que el mandatario todavía no tomó una decisión sobre el futuro del secretario.

La noticia contrasta con la declaración que el propio Trump dio horas después ante periodistas. Consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Hegseth, respondió: “No, creo que está haciendo un muy buen trabajo”.

El mandatario también fue preguntado sobre la posibilidad de que el jefe del Pentágono ocupe el escaño que dejará vacante la senadora republicana Marsha Blackburn, quien ganó la elección para gobernadora de Tennessee. Trump consideró que Hegseth “sería muy popular” en ese puesto, aunque aseguró que no había escuchado esa posibilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el sitio de construcción del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 4 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

La guerra contra Irán, en el centro de los cuestionamientos

Las consultas sobre el futuro de Hegseth se producen en medio de las recriminaciones dentro del Partido Republicano por el resultado electoral y el costo político de la guerra contra Irán.

El vicepresidente JD Vance atribuyó directamente la derrota a ese conflicto. “La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió el miércoles en una extensa publicación en la red social X.

La conducción de las operaciones militares también podría quedar bajo escrutinio. Según CBS News, algunos asesores de la Casa Blanca consideran que parte de la responsabilidad por las pérdidas republicanas podría recaer en el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ambos tuvieron un papel relevante en las recomendaciones militares relacionadas con la guerra contra Irán.

La administración Trump, sin embargo, defendió públicamente al secretario de Defensa. Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró a CBS News que el presidente mantiene “plena confianza” en Hegseth.

También elogió las operaciones militares estadounidenses en Irán y Venezuela y la gestión del funcionario al frente del Pentágono.

Un grupo de iraníes con banderas durante una concentración frente a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la plaza Enghelab de Teherán, ayer 3 de noviembre. (ATTA KENARE/AFP)

Ron DeSantis aparece como posible sustituto

Mientras se desconoce si Trump tomará alguna decisión, el nombre del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, surgió como una alternativa para dirigir el Departamento de Defensa.

Una fuente consultada por CBS News indicó que DeSantis figura entre los posibles reemplazos. La propuesta consistiría en tramitar su confirmación en el Senado durante el período de transición entre el Congreso saliente y el nuevo, antes de que termine su mandato como gobernador, el 5 de enero de 2027.

Por ahora, se trata de una posibilidad mencionada por una fuente y no de una candidatura formal ni de una decisión presidencial.

Hegseth también enfrenta la amenaza de un proceso de destitución (impeachment). Los demócratas ya habían intentado impulsarlo antes de las elecciones, cuando los republicanos controlaban ambas cámaras. Con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado, ese esfuerzo podría cobrar fuerza.

Un hombre iraní con el rostro cubierto representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de una celda simbólica instalada en una valla publicitaria en el norte de Teherán, Irán. (MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP)

La posibilidad de que el secretario deje el cargo también se cruza con sus aspiraciones políticas en Tennessee. Según informó previamente The Hill, Hegseth ha mostrado interés en ocupar el escaño de Blackburn y ha buscado apoyos para esa eventual designación.

No obstante, no es el único republicano interesado. Entre los nombres mencionados para ocupar la plaza figuran el representante federal Tim Burchett, el exalcalde del condado de Knox Glenn Jacobs y el antiguo director ejecutivo de CoreCivic, Damon Hininger.

Por ahora, Trump sostiene públicamente que Hegseth hace un buen trabajo, mientras consulta en privado si debe mantenerlo al frente del Pentágono.

La derrota electoral abrió una discusión sobre las responsabilidades políticas y militares de la guerra contra Irán, pero no ha producido, hasta el momento, una decisión sobre la continuidad del secretario.