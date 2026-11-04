AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

¿Despedirá Trump al jefe del Pentágono tras la derrota republicana en las elecciones?

El presidente consulta a sus asesores sobre la continuidad de Pete Hegseth, según CBS News. Aunque Trump negó que contemple destituirlo, ya se rumoran sustitutos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. DANIEL DE CARTERET
Fernando Chaves Espinach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consulta a sus asesores y a otras personas de su entorno sobre la conveniencia de mantener a Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa, después de que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre.

La información fue revelada este miércoles 4 de noviembre por CBS News, que citó a varias fuentes familiarizadas con las conversaciones. Según el medio, Trump ha planteado la pregunta tanto a colaboradores cercanos como durante llamadas telefónicas.

No obstante, las fuentes aclararon que el mandatario todavía no tomó una decisión sobre el futuro del secretario.