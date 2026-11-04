Vicepresidente JD Vance admite que guerra en Irán provocó la derrota electoral republicana

Washington, Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el miércoles que la guerra con Irán provocó la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, en un aparente intento por distanciarse del conflicto de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenaron los ataques con Irán el 28 de febrero. Los objetivos originales incluían la destrucción de la industria nuclear del país, de sus misiles y el respaldo a un levantamiento popular contra el gobierno.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, afirmó Vance, en referencia a los comentarios de Donald Trump de que la guerra con Irán fue “parte de ello”, pero que seguía estando justificada.

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