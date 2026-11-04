Trump descarta planes inmediatos para atacar Irán pero asegura que Estados Unidos está preparado si fuera necesario

Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su Administración no tiene planes inmediatos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán, restando importancia a las especulaciones sobre una posible escalada del conflicto tras la jornada electoral de las ‘midterms’ y afirmando que Washington está obteniendo “todo lo que quiere” en su actual pulso con Teherán.

En una entrevista concedida al diario ‘Financial Times’ horas antes del cierre de los colegios electorales, el mandatario estadounidense se ha mostrado satisfecho con el estado de la confrontación con la República Islámica, aunque ha advertido de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas en caso de que sea necesario intervenir. “Estamos listos para actuar si hace falta, pero puede que no haya razón para ello”, ha señalado Trump al ser preguntado por las recientes alusiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una eventual acción militar esta semana.

Las declaraciones del magnate al citado diario se producen apenas un día después de que tropas estadounidenses bombardearan objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Washington definió como una maniobra defensiva para proteger sus activos en Oriente Próximo.

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