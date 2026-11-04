Desde su salón de baile en construcción, Trump reconoce que la guerra en Irán fue ‘la razón’ de derrota electoral

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue el factor clave en la amplia derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser “honestos” al respecto.

Cuando periodistas le preguntaron si estaba de acuerdo con la afirmación del su vicepresidente, JD Vance, de que el conflicto con Irán fue la razón por la que su formación política perdió los comicios del martes, Trump respondió: “Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo”.

La oposición demócrata infligió a Trump y a los republicanos una aplastante derrota al recuperar, el martes, el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

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