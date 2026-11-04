AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Desde su salón de baile en construcción, Trump reconoce que la guerra en Irán fue ‘la razón’ de derrota electoral

Hablando a periodistas desde su salón de baile en construcción, dice que guerra causó que gasolina subiera ‘un poco’

Trabajadores observan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el sitio de construcción del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 4 de noviembre de 2026.
Trabajadores observan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el sitio de construcción del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 4 de noviembre de 2026. MANDEL NGAN
AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue el factor clave en la amplia derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser “honestos” al respecto.

Cuando periodistas le preguntaron si estaba de acuerdo con la afirmación del su vicepresidente, JD Vance, de que el conflicto con Irán fue la razón por la que su formación política perdió los comicios del martes, Trump respondió: “Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo”.

La oposición demócrata infligió a Trump y a los republicanos una aplastante derrota al recuperar, el martes, el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.