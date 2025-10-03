Trump le dice a Israel que detenga ‘inmediatamente’ los bombardeos sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel le entregará Gaza a su país luego de finalizar la guerra. Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que creía que Hamás estaba listo para “una paz duradera” y exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Noticia en desarrollo...