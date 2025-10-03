El Mundo

Trump le dice a Israel que detenga ‘inmediatamente’ los bombardeos sobre Gaza

Declaraciones surgen por disposición de Hamás con acuerdo de Trump. Lea lo que dijo el presidente de Estados Unidos.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel le entregará Gaza a su país luego de finalizar la guerra. Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel le entregará Gaza a su país luego de finalizar la guerra. Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. (AFP/AFP)







