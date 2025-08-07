El Mundo

Trump lanza embestida arancelaria global con nuevos recargos a decenas de países

Medida incluye recargos de hasta 50% para India y Brasil, acción busca favorecer a la industria estadounidense, pero genera preocupación global

Por AFP
Contenedores de carga en el puerto de Keelung, Keelung, este 7 de agosto. Decenas de economías de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea y la India, se enfrentan a aranceles estadounidenses más altos desde este día. Fotografía:
Contenedores de carga en el puerto de Keelung, Keelung, este 7 de agosto. Decenas de economías de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea y la India, se enfrentan a aranceles estadounidenses más altos desde este día. Fotografía: (I-HWA CHENG/AFP)







ArancelesDonald Trump
