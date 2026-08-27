El Mundo

Trump insiste en su confrontación con Canadá: ‘renombra’ el lago Ontario como ‘Lago de América’

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”, comentó el presidente estadounidense

EscucharEscuchar
Por AFP

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, muestra una orden ejecutiva que firmó para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 27 de agosto de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, muestra una orden ejecutiva que firmó para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 27 de agosto de 2026. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpCanadádisputa comercialLago OntarioMark Carney
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.