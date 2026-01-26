Trump envía a encargado de migración, Tom Homan, a Minnesota, en busca de controlar la crisis

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que enviaba a su “zar” antiinmigración, Tom Homan, al estado de Minnesota ante el aumento de la tensión, tras la muerte de un manifestante por disparos de agentes federales de migración.

“Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro pero justo y me informará directamente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Noticia en desarrollo...