Trump dice que detener el ‘imperio del mal’ de Irán importa más que los precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos defendió que la prioridad de su gobierno es evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.

Por AFP
El Donald Trump señala mientras habla en Verst Logistics, el 11 de marzo de 2026, en Hebron, Kentucky.
Donald Trump dio las declaraciones este jueves 12 de marzo en su red social. (JIM WATSON/AFP)







