El Mundo

Trump amenaza con golpear ‘muy fuertemente’ a Irán, que rechaza rendirse

El viernes, Trump prometió igualmente ayudar a reconstruir la economía iraní si Teherán nombra a alguien “aceptable” como sucesor de Jamenei.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Dentro de Irán, el daño a edificios residenciales e infraestructuras va en aumento. Los vecinos de Teherán viven ansiosos y pendientes de la fuerte presencia de agentes de seguridad en las calles. (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.