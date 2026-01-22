El Mundo

Trump amenaza al ‘New York Times’ por publicar sondeo que indica baja aprobación de su gobierno

Mandatario estadounidense Donald Trump sugirió que los sondeos desfavorables publicados por NYT son ‘falsos y fraudulentos’ y deberían ser considerados ‘una ofensa criminal’

Por AFP

Nueva York, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al New York Times con incluir un sondeo desfavorable publicado este jueves dentro de su demanda multimillonaria contra el rotativo, al que acusa de animosidad.








Donald TrumpNew York TimesPrensaLibertad de prensa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

