Trump afirma que superó por tercera vez un examen cognitivo y goza de ‘salud perfecta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que goza de “salud perfecta” y que obtuvo una calificación completa en un examen cognitivo, en medio de dudas sobre su estado clínico.

