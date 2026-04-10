El Mundo

Tripulación de Artemis, a pocas horas de su regreso a la Tierra: alcanzarán 38.000 km/h y la mitad de la temperatura del sol

Se trata de un amerizaje de alto riesgo frente a la costa de San Diego, California, la etapa más peligrosa del viaje de alrededor de la luna que comenzó el pasado 1.° de abril

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Por AFP
The Artemis II crewed lunar mission lifts off from Pad 39B at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, on April 1, 2026. Four astronauts blasted off aboard a massive NASA rocket April 1 on a long-anticipated journey around the Moon, the first crewed lunar flyby in more than 50 years. With an intense roar that reverberated far beyond the launchpad, the enormous orange-and-white rocket carried three Americans and one Canadian away from Florida's Kennedy Space Center at approximately 6:35 pm local time, according to an AFP journalist onsite. "We're going to the Moon!" yelled a spectator. (Photo by Jim WATSON / AFP) / �The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jim WATSON has been modified in AFP systems in the following manner: [---] instead of [---]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�
Cuatro astronautas despegaron a bordo de un enorme cohete de la NASA el 1.° de abril en un viaje largamente esperado alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. (JIM WATSON/AFP)







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