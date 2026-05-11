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Tribunal ordena a autoridad migratoria liberar información sobre viajes de Epstein a Colombia

El exmandatario colombiano Andrés Pastrana asegura que nunca visitó la isla privada de Epstein en el Caribe.

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Por AFP
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Tribunal ordena a autoridad migratoria liberar información sobre viajes de Epstein a Colombia (wikipedia/Wikipedia)







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