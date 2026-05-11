Tribunal ordena a autoridad migratoria liberar información sobre viajes de Epstein a Colombia

Bogotá, Colombia. Una corte de Colombia ordenó a la autoridad migratoria que libere información sobre los viajes a ese país del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y de su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, según una sentencia conocida el lunes.

En archivos publicados por la justicia estadounidense sobre el caso Epstein, aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y al expresidente vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro) obliga a Migración Colombia a hacer públicos detalles sobre las entradas y salidas del país de Epstein y Maxwell, después de que el organismo migratorio negara un pedido de información a un periodista del medio Casa Macondo.

Migración había citado “razones de seguridad nacional y protección de datos personales” para rechazar la solicitud.

Según justificó el tribunal en un comunicado, “se trata de información de alto interés público” que requiere de “mayor transparencia y control ciudadano”.

Pastrana figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell, según los archivos publicados en enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exmandatario reconoce haberse reunido en varias ocasiones con la pareja, pero aseguró en abril que dichos encuentros fueron de carácter formal y que los señalamientos en su contra son motivados por intereses políticos.

La prensa colombiana asegura que Maxwell abordó un helicóptero Black Hawk de las fuerzas militares colombianas y cita correos desclasificados en los que ella asegura haber disparado desde el aire contra un “grupo guerrillero” en la Amazonía.

Pastrana dijo que Maxwell, que cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su rol en la red de explotación sexual de Epstein, hizo un breve vuelo en Colombia, aunque negó que haya realizado ataques desde la aeronave.

El exmandatario asegura que nunca visitó la isla privada de Epstein en el Caribe, donde el magnate traficaba con mujeres y menores de edad para ponerlas a disposición de empresarios y figuras políticas.

El Editor General de Grupo Nación, Armando González Rodicio, se reunió con Observadores de la OEA y su jefe, Andrés Pastrana. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado explotación sexual.