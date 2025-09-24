El Mundo

Tribunal de España aplica ley contra la violencia de género en un caso de maltrato animal

Caso pone de relieve el repunte de violencia doméstica y de género en el país europeo, que ha provocado hondas controversias políticas.

Por AFP
Violencia de género preocupa a autoridades españolas.







