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Tres países de América Latina entran en el top 5 mundial para retirarse en 2026

Tres países de América Latina sorprendieron al ubicarse entre los mejores destinos del mundo para retirarse en 2026

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Por Jailine González Gómez
Panamá, Costa Rica y México se ubicaron entre los cinco mejores países del mundo para retirarse en 2026, según el Annual Global Retirement Index, que evalúa factores como costo de vida, acceso a salud, clima y facilidades de residencia.
Panamá, Costa Rica y México se ubicaron entre los cinco mejores países del mundo para retirarse en 2026, según el Annual Global Retirement Index, que evalúa factores como costo de vida, acceso a salud, clima y facilidades de residencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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