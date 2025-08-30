Tres muertos en protestas en Indonesia; TikTok suspende transmisiones en vivo

Manifestantes derriban la valla de la oficina del Consejo Provincial de Nusa Tenggara Occidental durante una manifestación en Mataram, isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, este 30 de agosto. Fotografía:

Makassar. Al menos tres personas murieron el viernes en un incendio provocado durante protestas en Macasar, al este de Indonesia, mientras crece la ola de manifestaciones en distintas ciudades tras la muerte de un joven mototaxista atropellado por un vehículo policial.

El presidente Prabowo Subianto enfrenta así las movilizaciones más violentas desde que asumió el poder en octubre, en un contexto marcado por el descontento social debido a las dificultades económicas y a la corrupción.

Según informó el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba, dos personas fallecieron en el lugar de los hechos y otra en el hospital, luego de quedar atrapadas en un edificio incendiado por manifestantes. El funcionario añadió que al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas.

“Esto va más allá de lo que podíamos prever”, declaró Mappatoba, quien acusó a los manifestantes de irrumpir en el inmueble para prenderle fuego. Además, varios vehículos fueron incendiados durante los disturbios.

La capital, Yakarta, también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías antidisturbios, que usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Las protestas continuaron este sábado en diferentes regiones, incluidas las islas de Bali, Java y Lombok. En Bali, cientos de estudiantes y conductores de mototaxis se concentraron frente a la sede de la policía local.

“Bali es el centro del turismo en Indonesia y queremos protestar aquí para llamar la atención internacional sobre la injusticia legal, la corrupción y la impunidad de los delitos policiales”, declaró uno de los manifestantes.

Por la muerte del conductor de mototaxi, siete agentes fueron detenidos y enfrentarán un juicio disciplinario que podría durar una semana, informó el jefe de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo. “Si son culpables, existe la posibilidad de que tratemos el caso como un delito”, afirmó.

TikTok suspende transmisiones en directo

En paralelo, la red social TikTok anunció este sábado la suspensión temporal de su función de transmisiones en vivo en Indonesia debido a la escalada de violencia.

“Debido a la escalada de violencia durante las protestas en Indonesia, hemos introducido voluntariamente medidas de seguridad adicionales.

Por precaución, TikTok LIVE se suspende temporalmente durante unos días en Indonesia”, declaró un portavoz de la plataforma a AFP.

Indonesia cuenta con más de 100 millones de usuarios de TikTok, lo que la convierte en una de las audiencias más numerosas del mundo para la aplicación.

Este sábado, varios videos de las manifestaciones circulaban en la plataforma, aunque algunos usuarios denunciaban que no podían usar la función de directo.