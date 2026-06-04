El Mundo

Tren dedicado a Trump desata críticas; señalan uso de recursos públicos para ‘honrar’ al mandatario

Se trata de la locomotora “No. 4547”, de la empresa Union Pacific, cuyo nombre hace referencia a que Trump es el presidente número 45 y 47 del país

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Por Jorge Arturo Mora y GDA
Este es el tren que lleva los números del mandatario Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Este es el tren que lleva los números del mandatario Donald Trump como presidente de Estados Unidos. (Railway Track and Structures/Railway Track and Structures)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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El Grupo de Diarios América es una agrupación de diarios y empresas periodísticas de América Latina formado en 1991. Cuentan con más de 2.700 experimentados periodistas en la región y colaboradores alrededor del mundo.

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