Tren dedicado a Trump desata críticas; señalan uso de recursos públicos para ‘honrar’ al mandatario

Este es el tren que lleva los números del mandatario Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Un tren conmemorativo presentado como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos ha generado controversia luego de ser dedicado al presidente Donald Trump.

La locomotora, identificada como “No. 4547”, fue presentada esta semana por la empresa ferroviaria Union Pacific. El número hace referencia a que Trump ocupa los cargos de presidente número 45 y 47 en la historia del país.

Durante un acto oficial realizado el miércoles, el director ejecutivo de Union Pacific, Jim Vena, afirmó sentirse “orgulloso de honrar al presidente Donald J. Trump” con la máquina conmemorativa. Además, vinculó la presentación del tren con el apoyo al programa Artemis III de la NASA, la misión que busca llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la Luna.

La polémica estalló después de que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, publicara en la red social X imágenes del tren transportando componentes del cohete que será utilizado en la misión Artemis III, prevista para 2027.

Isaacman destacó que el programa Artemis comenzó durante el primer mandato de Trump, pero numerosos usuarios cuestionaron que una locomotora asociada a una celebración nacional estuviera dedicada específicamente al mandatario.

Entre las voces críticas destacó Lori Garver, ex viceadministradora de la NASA, quien señaló que las misiones espaciales suelen desarrollarse a lo largo de varios gobiernos y cuestionó que se atribuyeran sus logros a una sola administración.

“Como una joya de la corona de nuestra nación, espero celebrar logros de la NASA más significativos, no solo aquellos por los que el actual presidente quiere crédito por iniciarlos”, escribió Garver en X.

Muchos critican el uso de fondos públicos para un tren que pretende elevar la imagen del mandatario. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Isaacman respondió defendiendo el homenaje y calificándolo como un acto “patriótico”. Según el funcionario, reconocer el papel de Trump en el impulso inicial del programa espacial no debería interpretarse como una acción partidista.

La misión Artemis III está programada para 2027 y marcará el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar. El programa contempla además nuevas expediciones en los años siguientes, como parte del objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna.