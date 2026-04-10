Trámites migratorios en Estados Unidos en pausa: estos procesos enfrentan controles más estrictos de Uscis

Estados Unidos endurece controles migratorios. Uscis pausa trámites como asilo y permisos laborales, lo que genera esperas más largas.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos aplican controles más estrictos que afectan múltiples trámites. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) estableció pausas administrativas en distintas solicitudes. Estas retenciones no implican rechazos. Sin embargo, extienden los tiempos de respuesta sin plazos definidos.

Entre los procesos que pueden quedar en espera se encuentran el asilo, el ajuste de estatus para obtener la green card, la naturalización, los permisos de trabajo y el programa de visas de diversidad. También se incluyen solicitudes de refugio.

Personas de países específicos enfrentan más demoras

Las demoras impactan con mayor fuerza a personas de 39 países catalogados como de alto riesgo. En esa lista figuran naciones como Cuba y Venezuela.

En estos casos, los expedientes pueden permanecer detenidos durante periodos prolongados. Las autoridades señalan dificultades para verificar identidades o antecedentes en esos territorios.

El Uscis indicó que su prioridad es garantizar revisiones completas. La entidad afirmó que busca asegurar que cada solicitante cumpla con los requisitos antes de recibir un beneficio migratorio.

Así funciona el nuevo ‘escrutinio extremo’

El sistema incorpora un modelo de verificación exhaustiva para detectar fraude o riesgos. Entre las medidas destacan controles biométricos obligatorios, incluso cuando ya existen huellas registradas.

También se aplica un rastreo de redes sociales y finanzas. Las autoridades revisan información pública en línea y antecedentes económicos.

El proceso incluye entrevistas más detalladas. En algunos casos se realizan reentrevistas o consultas comunitarias, sobre todo en solicitudes de refugio.

Antes de emitir una decisión, el Uscis ejecuta un cruce final de datos. Este paso incluye revisión de arrestos y consultas en bases consulares.

Permisos de trabajo bajo mayor revisión

Uno de los cambios más visibles afecta los permisos laborales (EAD). La duración de estos documentos se redujo. Esto obliga a los solicitantes a someterse a controles con mayor frecuencia.

El organismo realiza verificaciones completas antes de cada resolución. Incluso después de una aprobación, los casos pueden reabrirse si surgen nuevos elementos.

Este esquema introduce un monitoreo continuo sobre los beneficios migratorios. Las personas solicitantes permanecen dentro del sistema, pero sin claridad inmediata sobre su estatus final.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.