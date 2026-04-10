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Trámites migratorios en Estados Unidos en pausa: estos procesos enfrentan controles más estrictos de Uscis

Nuevas verificaciones de seguridad del Uscis provocan retrasos en procesos migratorios clave y mantienen a solicitantes en espera indefinida

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis reactiva trámites para migrantes venezolanos y cubanos. Más de 2 millones de solicitudes siguen en espera en Estados Unidos.
Estados Unidos endurece controles migratorios. Uscis pausa trámites como asilo y permisos laborales, lo que genera esperas más largas. (Canva stock/Andrew Patrick Photo de Pexels/Lina Darjan's Images)







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