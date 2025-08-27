El Mundo

Tragedia en una iglesia: hombre armado mata a dos niños que estaban en misa

El hombre armado, de unos 20 años, comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa

EscucharEscuchar
Por AFP
Police and first responders work at the scene of a shooting near Annunciation Church and Catholic School in Minneapolis, Minneosta, on August 27, 2025. Two children were shot dead when a gunman attacked a Minneapolis church on Wednesday, with 17 people injured, 14 of them children, police said. The gunman "began firing a rifle through the church windows towards the children sitting in the pews at the mass," Minneapolis police chief Brian O'Hara told reporters. The pupils were marking the first week of the school year when the attack occurred. (Photo by TOM BAKER / AFP)
La policía y los equipos de emergencia trabajan en la escena de un tiroteo cerca de la Iglesia de la Anunciación y la Escuela Católica en Minneapolis, Minnesota. (TOM BAKER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
tiroteoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.