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Tragedia en Irlanda: Peligroso reto de redes sociales provoca la muerte de cinco adolescentes

Cinco jóvenes murieron al chocar en sentido contrario en Irlanda. Autoridades alertan sobre el peligroso reto que motivó la tragedia

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Por AFP
County Kildare en Irlanda.
County Kildare en Irlanda. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







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AFP

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