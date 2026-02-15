El Mundo

Tragedia en el Amazonas: mujer de 22 años y niña de tres mueren tras naufragar una lancha

Al menos dos personas, una mujer de 22 años y una niña de tres, murieron tras naufragar la lancha Lima de Abreu XV en el río Amazonas, mientras siete pasajeros continúan desaparecidos.

Por Europa Press
La lancha volcó en la confluencia de los ríos Solimões y Negro. Hasta 71 pasajeros fueron rescatados, pero una mujer y una niña fallecieron y siete personas siguen desaparecidas.
La lancha volcó en la confluencia de los ríos Solimões y Negro. Hasta 71 pasajeros fueron rescatados, pero una mujer y una niña fallecieron y siete personas siguen desaparecidas. Imagen con fines ilustrativos. (Europa Press/Europa Press)







