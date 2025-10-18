Tragedia en Brasil: al menos 17 personas mueren en accidente de autobús

Esta fotografía proporcionada por la Policía Federal de Carreteras de Brasil muestra un autobús destruido después de un accidente en la autopista BR-423, cerca de la ciudad de Saloá, en el estado de Pernambuco, Brasil, el 18 de octubre de 2025.

Sao Paulo, Brasil. Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito en el estado brasileño de Pernambuco (noreste), debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.

El siniestro se produjo en una ruta el viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

El conductor “entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó”, indicó la policía de tránsito en Pernambuco en una nota.

“Las causas del accidente están siendo investigadas”, agregó.

Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

El autobús chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco y viajaba de Brumado (Bahía) hacia Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco).

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

“Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad”, detalló la nota policial.

“A las familias y amigos de las víctimas, expreso mis condolencias más sinceras y solidaridad en este momento de tanto dolor”, expresó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en X.