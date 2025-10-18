El Mundo

Tragedia en Brasil: al menos 17 personas mueren en accidente de autobús

El siniestro se produjo luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, en el que viajaban 30 pasajeros

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta fotografía proporcionada por la Policía Federal de Carreteras de Brasil muestra un autobús destruido después de un accidente en la autopista BR-423, cerca de la ciudad de Saloá, en el estado de Pernambuco, Brasil, el 18 de octubre de 2025.
Esta fotografía proporcionada por la Policía Federal de Carreteras de Brasil muestra un autobús destruido después de un accidente en la autopista BR-423, cerca de la ciudad de Saloá, en el estado de Pernambuco, Brasil, el 18 de octubre de 2025. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteBrasilAutobús
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.