Tragedia aérea en Colombia: accidente de avión militar Hércules deja al menos ocho muertos y decenas de heridos

Se confirma un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo, en Colombia, aeronave llevaba pelotón de soldados.

Colombia, Colombia. En la mañana de este 23 de marzo se confirmó el fatal accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informó a El Tiempo que hasta el momento se registran ocho muertos, aún sin identificar.

El balance oficial señala que hay 73 heridos, de los cuales 15 permanecen en estado crítico.

Nueve de ellos fueron evacuados: seis hacia Florencia y tres hacia Bogotá. Otros seis pacientes críticos no han podido ser llevados a otra zona.

“Un balance de 81 pasajeros de la aeronave afectados. Sabemos que había más de 100 pasajeros, pero este es el reporte de todo el rescate que se ha hecho durante la mañana: ocho víctimas fatales, 73 heridos y 15 en estado crítico”, declaró el gobernador.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y atención en la zona mientras se actualiza la información sobre los pasajeros y las condiciones de los sobrevivientes.

Explicó que la mayoría de los que viajaron en esa aeronave son militares, y había algunos policías.

Estas cifras las entregó el gobernador tras una reunión en el puesto de mando unificado, e indicó que es la única fuente oficial que puede dar este reporte.

Sobre las causas del accidente, aun todo es materia de investigación.

“No sabemos las causas, sabemos que despegó y en pocos minutos cayó. No sé si se precipitó en tierra, o fue algo de emergencia, no tenemos claridad,nos hemos concentrado en atender la emergencia y en activar la red hospitalaria", dice el mandatario.