Avión militar se estrella en Colombia tras despegar con decenas de soldados

Se confirma un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo, en Colombia, aeronave llevaba pelotón de soldados.

Colombia, Colombia. En la mañana de este 23 de marzo se confirmó un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Hasta el momento se sabe que la aeronave pertenecía a la Fuerza Aérea, y era un hércules que se accidentó minutos después de haber despegado del aeropuerto.

Aún no se tiene información precisa sobre el número de tripulantes que viajaban en ella. Una fuente le confirmó a este medio que iban dos pelotones del Ejército lo que traduce a un promedio de 120 personas.

Una fuente le confirmó a El Tiempo que la emergencia se está presentando en estos momentos y las autoridades se están movilizando al lugar.

“Iban dos pelotones del Ejercito, que son más menos entre 80 y 100 tripulantes. El hecho sucedió en Tagua, Putumayo, iban saliendo hacia Bogotá. al parecer, por relevo de tropas", dice una fuente a El Tiempo.

En videos difundidos por redes sociales se observa una enorme nube de humo gris y los restos de la avioneta esparcidos en el lugar.

La comunidad, impactada por la magnitud del accidente, intenta colaborar en las labores de rescate para ayudar a quienes pudieran haber sobrevivido.

El Coronel Zambrano, de la Policía del Putumayo, también le confirmó este hecho a El Tiempo, pero no entregó muchos detalles sobre cuántos pasajeros iban en el avión Hércules.

Indicó que a los heridos los están trasladando a un puesto de salud.

"Hay varios heridos, están evacuándolos para el puesto de salud. Es lo que tengo. Es un avión de Fuerza Aérea, minutos después de haber despegado del aeropuerto se precipitó a tierra", dice el coronel.

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo sucedido en redes sociales.

Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", dice el ministro en X.

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