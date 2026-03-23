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Avión militar se estrella en Colombia tras despegar con decenas de soldados

La aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana cayó minutos después de salir del aeropuerto.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Se confirma un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo, en Colombia, aeronave llevaba pelotón de soldados. Captura de pantalla.
Se confirma un accidente aéreo que salía de Puerto Leguízamo, Putumayo, en Colombia, aeronave llevaba pelotón de soldados. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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