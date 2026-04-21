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Trabajo en Reino Unido ofrece más de $70.000 al año y casa incluida por cuidar un perro: estas son las condiciones

Una oferta laboral en el Reino Unido está sorprendiendo por su alto salario y beneficios poco comunes

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Vacante en el Reino Unido paga más de $70.000 al año por cuidar un perro y gestionar tareas del hogar con residencia incluida.
Vacante en el Reino Unido paga más de $70.000 al año por cuidar un perro y gestionar tareas del hogar con residencia incluida. (Canva stock/Africa images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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