Trabajo en Reino Unido ofrece más de $70.000 al año y casa incluida por cuidar un perro: estas son las condiciones

Vacante en el Reino Unido paga más de $70.000 al año por cuidar un perro y gestionar tareas del hogar con residencia incluida.

Una oferta laboral en el Reino Unido generó interés por su salario y beneficios poco comunes. El puesto consiste en el cuidado de un perro dentro de una residencia privada. Incluye vivienda y funciones adicionales en el hogar.

El empleo ofrece cerca de $70.711 anuales. El contrato también incorpora alojamiento dentro de la propiedad. Este beneficio reduce de forma significativa los gastos personales del trabajador. El horario es de 9 a.m. a 6 p.m. (con flexibilidad cuando la familia esté en la residencia).

El cargo exige más que el cuidado de una mascota. La persona seleccionada debe residir en la vivienda. También debe asumir tareas vinculadas con el mantenimiento general del inmueble y la supervisión diaria del entorno.

Entre las funciones principales destaca el cuidado permanente del perro. Esto implica alimentación, paseos y atención constante al bienestar del animal.

El puesto suma otras responsabilidades. Incluye la recepción de entregas, la coordinación básica de servicios y apoyo en la organización del hogar. En la práctica, el rol se acerca a una gestión doméstica integral.

El beneficio de vivir en la propiedad resulta clave. Permite ahorro en vivienda y mayor estabilidad. Esto convierte la oferta en una opción atractiva dentro del mercado laboral internacional.

El horario es estructurado. Sin embargo, puede variar según las necesidades de la familia propietaria. Se requiere disponibilidad adicional en momentos específicos, lo que demanda flexibilidad.

El perfil solicitado incluye una persona responsable y discreta. También se valora experiencia previa con animales o en entornos residenciales privados. La confianza y la adaptación son esenciales.

El puesto ofrece la posibilidad de ingresos elevados y experiencia internacional. Para algunos aspirantes, representa una oportunidad de cambio laboral y desarrollo profesional.

La vacante se publicó en una plataforma de empleo. Las personas interesadas pueden consultar el enlace oficial para revisar requisitos y condiciones actualizadas del puesto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.