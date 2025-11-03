El Mundo

Toyota reanuda producción del Corolla y Corolla Cross en Brasil tras explosión en planta

La marca japonesa reinició la producción de dos modelos clave en Brasil, pero solo una línea volvió a ensamblarse. Conozca qué pasará con el resto de marcas hasta 2026

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
La producción en todas las plantas de Toyota en Brasil fue suspendida por daños en la fábrica de motores en Porto Feliz.
Toyota volvió a producir en Brasil sus modelos híbridos tras explosión. Modelos a combustión se reactivarán en 2026. (O Globo/Toyota)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCToyotaFábrica ToyotaBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.