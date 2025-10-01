El Mundo

Toyota dejará de fabricar automóviles en Brasil hasta 2026 por destrucción de planta

Un temporal arrasó la planta clave de Toyota en Brasil y forzó a la marca a parar toda su producción hasta 2026. ¿Qué pasará con los modelos Corolla y Yaris?

Por Silvia Ureña Corrales
Autos nuevos
Fábricas de Toyota seguirán sin operar en Brasil hasta 2026 tras daños por temporal y falta de motores nacionales. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

