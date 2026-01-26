El Mundo

Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 21 muertos y a un millón de personas sin electricidad

Una potente tormenta invernal con temperaturas polares golpea Estados Unidos, causando al menos 21 fallecidos, cortes de energía y miles de vuelos cancelados.

Por AFP
La nieve y el hielo cubren amplias zonas de Estados Unidos, mientras una masa de aire ártico avanza desde el sur hacia el noreste del país.
La nieve y el hielo cubren amplias zonas de Estados Unidos, mientras una masa de aire ártico avanza desde el sur hacia el noreste del país. (AMID FARAHI/AFP)







TormentaInvernalEstados Unidosmuertossin electricidad
