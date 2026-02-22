Tormenta invernal en Estados Unidos: 54 millones de personas bajo advertencia y se esperan fuertes nevadas en el noreste

Ventiscas, cortes eléctricos y hasta 24 pulgadas de nieve ponen en alerta al noreste de Estados Unidos.

El National Weather Service (NWS) advirtió que una gran tormenta invernal impacta el Atlántico Medio y el noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas, vientos intensos e inundaciones costeras. Cerca de 54 millones de personas permanecen bajo advertencia de tormenta invernal o ventisca desde los Apalaches centrales hasta la costa de Maine.

El sistema avanza con rapidez y genera condiciones extremas en varios estados.

El NWS informó que las nevadas ligeras aumentan de forma explosiva durante la tarde y la noche. En el corredor I-95 al norte de Washington D. C., las tasas alcanzan entre 2 y 3 pulgadas por hora.

Las ráfagas superan entre 40 y 70 mph en distintos puntos del litoral este. Desde la costa este de Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra se desarrollan condiciones de ventisca.

El organismo advirtió que viajar resulta extremadamente peligroso. Se prevén cortes de electricidad por la combinación de nieve pesada y fuertes vientos.

Desde Filadelfia hasta Boston se estiman acumulaciones totales de 1 a 2 pies.

El NWS advierte condiciones extremas desde Washington hasta Maine; Nueva York declara emergencia. (NWS/NWS)

Nueva York en el centro del impacto

Dentro del área bajo advertencia, Nueva York enfrenta una de las tormentas más severas de los últimos años.

Las autoridades declararon estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island, gran parte de Nueva Jersey y los condados de Orange y Putnam.

De acuerdo con NBC New York, se pronostican acumulaciones de 16 a 24 pulgadas en el área metropolitana. En sectores de Long Island los totales superan los dos pies.

La nieve inicia ligera desde el domingo por la mañana. La intensidad aumenta durante la noche del 22 de febrero. Se registran picos de hasta 3 pulgadas por hora.

En Nueva York se reportan vientos sostenidos de al menos 35 mph. Las ráfagas frecuentes alcanzan entre 45 y 60 mph. En zonas costeras y los Twin Forks de Long Island podrían llegar a 65 y 70 mph.

Las autoridades advierten sobre visibilidad inferior a un cuarto de milla por efecto de whiteout.

El NWS advierte sobre nieve intensa, ráfagas peligrosas y posibles cortes eléctricos en el noreste, con Nueva York entre las zonas más impactadas. (KENA BETANCUR/AFP)

El alcalde Zohran Mamdani solicitó a la población permanecer en casa. Indicó que la ciudad enfrenta su segunda tormenta en menos de un mes y la primera ventisca desde 2016. Señaló que el desplazamiento del lunes por la mañana será extremadamente peligroso.

La ciudad activó el protocolo Code Blue desde el sábado a las 4 p. m. Se habilitaron 18 autobuses de calentamiento, 11 espacios en hospitales y 13 centros en escuelas. El Departamento de Sanidad preparó más de 2.200 vehículos con palas y 700 esparcidores de sal.

El NWS proyecta que la tormenta se aleje para la mañana del martes 24 de febrero. Se esperan cielos despejados y sol.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.