Tormenta de nieve en Estados Unidos provoca la cancelación de ocho vuelos en Costa Rica

La histórica tormenta de nieve en Estados Unidos obliga a cancelar más de 5.000 vuelos. Conozca las rutas afectadas en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber.

Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
Pasajeros costarricenses enfrentan cancelaciones debido al temporal que azota la costa este de los Estados Unidos.
Pasajeros costarricenses enfrentan cancelaciones debido al temporal que azota la costa este de los Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







