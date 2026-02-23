Tormenta de nieve en Estados Unidos provoca la cancelación de ocho vuelos en Costa Rica

Pasajeros costarricenses enfrentan cancelaciones debido al temporal que azota la costa este de los Estados Unidos.

La fuerte tormenta de nieve que azota actualmente a los Estados Unidos ha provocado la cancelación de más de 5.000 vuelos, según los registros del sitio especializado de rastreo aéreo FlightAware.

Este fenómeno meteorológico ya impacta las operaciones en Costa Rica, donde se reportan al menos ocho vuelos cancelados entre este domingo y lunes desde y hacia territorio estadounidense.

En el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Guanacaste, la aerolínea JetBlue suspendió cuatro de sus servicios:

Deste New York, vuelo B61691.

Deste Boston, vuelo B61297.

Hacia New York, vuelo B61692.

Hacia Boston, vuelo B61898.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la aerolínea United Airlines registró las siguientes afectaciones vinculadas a la terminal de Newark:

Hacia Newark: vuelo UA 1079.

Desde Newark: vuelos UA 1642 y UA 1080.

En un video enviado a este medio desde Nueva York, se observa la magnitud de la nevada. Las calles permanecen completamente cubiertas de nieve y el tránsito está suspendido debido a la intensidad de la tormenta.

Tormenta invernal en Estados Unidos

Los testigos indicaron que la mayoría de personas se mantiene en sus viviendas. Además, la suspensión del servicio eléctrico afecta a cerca de 80.000 personas, de acuerdo con autoridades locales.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) informó que las condiciones de ventisca se “materializarán rápidamente” desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea “extremadamente peligroso”.

Según indicó, la nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y casi ocho centímetros por hora en el punto álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria.

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró estado de emergencia el domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para enfrentar la crisis meteorológica.

En Boston, se prevén hasta 60 cm de nieve, y la alcaldesa Michelle Wu añadió que que esta tormenta será “de una magnitud histórica”.