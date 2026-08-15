El Mundo

Tiroteo en universidad de Estados Unidos deja cinco heridos este sábado

Ataque ocurrió cerca de residencias estudiantiles de Virginia State University; una de las víctimas está en estado crítico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en Virginia State University. Una permanece en estado crítico y no hay detenidos.
Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en Virginia State University. Una permanece en estado crítico y no hay detenidos. (Virginia State University/X [Twitter])







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