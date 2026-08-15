Tiroteo en universidad de Estados Unidos deja cinco heridos este sábado

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en Virginia State University. Una permanece en estado crítico y no hay detenidos.

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante las primeras horas de este sábado en Virginia State University, Estados Unidos.

El ataque ocurrió en la zona de Quad Annexes, cerca de residencias estudiantiles de la universidad. Las cinco personas sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Según informó la universidad, el tiroteo involucró a varios sospechosos. La Policía recibió la alerta cerca de la 1:28 a. m., hora local, y al llegar encontró a las cinco personas heridas.

Una de las víctimas se encuentra en estado crítico. Las otras cuatro presentan lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. Una de ellas fue identificada como estudiante de Virginia State University y recibió el alta médica.

Después de los disparos, la universidad ordenó el confinamiento del campus y pidió a estudiantes y funcionarios mantenerse alejados de la zona. La medida fue levantada posteriormente, aunque se mantuvo una mayor presencia policial.

La Policía de Virginia State University informó, en una publicación en la red social X, que el incidente ocurrió en Quad Annexes y que involucró a varias víctimas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida. La Policía local dijo a la BBC que considera que más de una persona pudo participar en el ataque.

El tiroteo ocurrió poco antes del comienzo del nuevo año lectivo de Virginia State University. El campus había recibido recientemente a nuevos estudiantes para el inicio del semestre.

Hasta ahora, solo una de las cinco víctimas fue identificada como estudiante de la universidad. No se informó si las otras personas heridas son estudiantes, visitantes o funcionarios.

“Reconocemos la preocupación que este incidente causó entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y toda la comunidad de VSU. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes continúan siendo nuestra mayor prioridad”, indicó la universidad en un comunicado.

La institución agregó que la Policía de VSU mantendrá una presencia reforzada en el campus mientras continúa la investigación. También pidió a los estudiantes revisar sus correos electrónicos institucionales para conocer las medidas adicionales de seguridad y los recursos de apoyo disponibles.

La universidad indicó que continuará colaborando con las autoridades, entre ellas la Policía del Condado de Chesterfield.

“En este momento, las autoridades policiales no creen que exista una amenaza inmediata para la comunidad del campus de VSU. El confinamiento del campus fue suspendido”, señaló la institución.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.