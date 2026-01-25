El Mundo

Tiroteo en Mineápolis hace peligrar un nuevo cierre gubernamental en EEUU

La financiación del Estado federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional expira el 31 de enero

Por AFP.
ICE
Decenas de personas se han acercado a rendir homenaje al enfermero asesinado en Mineápolis.







ICEEstados UnidosMineápolis

