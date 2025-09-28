Tiroteo en Estados Unidos deja un muerto y varios heridos en iglesia mormona

El templo mormón de Grand Blanc quedó envuelto en llamas tras el tiroteo; las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de la zona.

Una persona murió y al menos nueve resultaron heridas, algunas en condición crítica, en un tiroteo ocurrido la mañana de este domingo en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, un suburbio de Flint, en el estado de Míchigan, Estados Unidos, según reportó el diario El País.

El atacante también murió en el lugar, informaron las autoridades locales, que confirmaron además que el templo fue envuelto en llamas tras el ataque.

“Ha habido un pistolero en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en Facebook.

La institución detalló que “la iglesia sufrió un incendio activo” e instó a los habitantes a mantenerse alejados del área mientras avanzan las labores de emergencia. Videos difundidos en redes sociales muestran una densa columna de humo saliendo del edificio religioso.

14:05 ****UPDATE**** Victims familes can call the following number if they are looking for family. Direct family members... Publicado por Grand Blanc Township Police Department en Domingo, 28 de septiembre de 2025

Según informó el medio CNN, las autoridades sospechan que el tirador fue quien provocó el incendio en la iglesia.

“Hubo un incendio y creemos que fue provocado deliberadamente por el sospechoso”, dijo el jefe de Policía de Grand Blanc Township, William Renye.

“Ese incendio fue extinguido hace aproximadamente una hora por el Departamento de Bomberos de Grand Blanc Township”, añadió.

Reacciones oficiales

La fiscal general, Pam Bondi, señaló en X (antes Twitter) que el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) están colaborando con las autoridades locales. “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, escribió.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

El director del FBI, Kash Patel, calificó el ataque como un acto “cobarde y criminal” y aseguró que la agencia está “siguiendo los reportes del terrible tiroteo e incendio”.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, señaló en su publicación el director del FBI.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

De acuerdo a El País, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, lamentó lo ocurrido: “Mi corazón está destrozado por lo sucedido en la comunidad de Grand Blanc. La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”.

Por su parte, el presidente Donald Trump escribió una publicación en su perfil de Truth Social, en la que señaló que:

“Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos. La administración Trump mantendrá al público informado, como siempre. Mientras tanto, Oremos por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!”.

(La Naci/Truth Social/Cortesía)

Contexto local

El tiroteo se produjo el mismo día en que la congregación mormona lamentaba la muerte de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien falleció a los 101 años.

Grand Blanc es una localidad de 7.700 habitantes situada en el área metropolitana de Flint, ciudad marcada por la crisis sanitaria de 2014 debido a la contaminación con plomo en el agua potable.

La Policía no ha divulgado todavía la identidad de las víctimas.